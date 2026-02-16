राख येथे गुणवंतांचा सन्मान
वाल्हे, ता. १६ : राख (ता. पुरंदर) येथील श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट १११ तुळशी वृंदावन येथे रविवारी (ता. १५) महाशिवरात्रीनिमित्त विविध क्षेत्रात सामाजिक काम करणाऱ्या, तसेच शैक्षणिक, क्रीडाविषयक काम करणाऱ्या ११ जणांना श्रीकृष्ण सेवा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
महाशिवरात्रीनिमित्त १११ तुळशी वृंदावन येथील महादेव मंदिरात सकाळी नऊ विवाहित जोडप्यांच्या हस्ते अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर होम हवनाचा कार्यक्रम झाला. याचे पौराहित्य बाळासाहेब मांडके व शंकर गुरव यांनी केले. भैरवनाथ भजनी मंडळ नीरा शिवतक्रार यांचा भजनाचा कार्यक्रम झाला. त्यानंतर उपस्थित भक्तांसाठी माजी पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत टिळेकर यांच्या वतीने महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला, अशी माहिती श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट राखचे अध्यक्ष किसन महाराज चव्हाण यांनी दिली.
यावेळी पदमाकर नामदेव भोंडे, रमेश एकनाथ पवार, नीलेश भगवान शेवते, गणेश दुर्योधन भोसले, बाळासाहेब लक्ष्मण यादव, सुरसिंग रामचंद्र नागवडे, मधुकर रामचंद्र टिळेकर, बाळासाहेब गेनबा झेंडे, नितीन बाळासाहेब ससाणे, बाळासाहेब गणपत थोपटे, दिलीप पंढरीनाथ कुंभारकर, सफीया फिरोज जमादार, सुलतान फिरोज जमादार आदींना उद्योजक दिलीप झेंडे यांच्या हस्ते श्रीकृष्ण सेवा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
याप्रसंगी सतीश चव्हाण, गणपत शितकल, गंगाराम जाधव, तुकाराम भांडवलकर, बापूराव खंडाळे, सोमनाथ चव्हाण, सूरज चव्हाण, बाळासाहेब पांचाळ, सोमनाथ मदने, स्वराज साबळे, शेखर रणवरे, वैभव पांचाळ आदी उपस्थित होते.
