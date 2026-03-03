श्री जानाई देवीच्या पालखीचे वाल्ह्यात स्वागत
वाल्हे, ता. १ : जेजुरीचे ग्रामदैवत श्री जानाई देवीच्या पालखी सोहळ्याचे रविवारी (ता. १) वाल्हे (ता. पुरंदर) येथे आगमन झाले. पाटण तालुक्यातील निवकणे येथून परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या श्री जानाई देवीच्या पालखी सोहळ्याचे ग्रामस्थांनी मोठ्या श्रद्धा आणि भक्तिभावाने स्वागत केले.
मंगळवारी (ता. ३) सातारा जिल्ह्यातून पुणे जिल्ह्यात प्रवेश करताच श्री जानाई देवीच्या उत्सवमूर्तींना नीरा नदीवरील दत्तघाटावर शाही स्नान घालण्यात आले. यावेळी भाविकांनी दही-दुधाने महाभिषेक केला. यानंतर, ऊन-सावलीच्या खेळात भक्तिमय वातावरणात पालखी सोहळा वाल्हेकडे मार्गस्थ झाला. पालखी सोहळ्याचे भुजबळ कामठवाडी येथे आगमनानंतर ग्रामस्थांनी फटाक्यांच्या आतषबाजीत हार-फुले देऊन श्री जानाई देवीच्या पालखीचे उत्साहात स्वागत केले. यावेळी संपूर्ण वातावरण भक्तिरसात रंगले होते.
भुजबळ कामठवाडी येथे ग्रामस्थांच्या वतीने श्री जानाई देवीच्या पालखीचे पूजन केले. यावेळी सोनबा भुजबळ, माजी सरपंच अमोल खवले, उद्योजक गोरख कदम, दादासाहेब मदने, तानाजी भुजबळ, आप्पा भुजबळ, संतोष गरूड, महेंद्र भुजबळ, रणजीत भुजबळ, सुनील शिंदे, पप्पू भोसले, किरण भुजबळ, आकाश जगताप, सचिन बनकर, अनिकेत भुजबळ आदी उपस्थित होते.
यावेळी ग्रामस्थांच्या वतीने जनाई भक्त नागूमाळी सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष नागनाथ झगडे, प्रमुख विश्वस्त मंगेश घोणे आदींचा सत्कार केला. अल्पशा विश्रांतीनंतर पालशी सोहळा जेजुरीकडे मार्गस्थ झाला.
