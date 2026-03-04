नीरेतील एकास जीबीएस सदृश लक्षणे
वाल्हे, ता. ४ : नीरा (ता. पुरंदर) येथे ५१ वर्षीय रुग्णामध्ये अचानक अशक्तपणा आणि हात-पायात मुंग्या जाणवण्याची तक्रार आल्यावर आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. खासगी प्राथमिक तपासण्या आणि वैद्यकीय अहवालानुसार रुग्णात गिलियन-बारे सिंड्रोम (जी.बी.एस.) सदृश लक्षणे आढळली असून तो सध्या पुण्यातील रुग्णालयात उपचार घेत आहे.
तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विक्रम काळे म्हणाले की, "संबंधित रुग्णामध्ये खासगी अहवालानुसार जी.बी.एस. सदृश लक्षणे आढळली आहेत. हा आजार संसर्गजन्य नसतो आणि दूषित पाणी किंवा अन्नामुळे होणाऱ्या संसर्गानंतर शरीराच्या प्रतिकारशक्तीतील बिघाडामुळे उदभवतो. योग्य उपचार मिळाल्यास रुग्ण पूर्णपणे बरा होऊ शकतो.'''' याबाबत नीरा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरेश बागूल यांनी सांगितले की, "संबंधित रुग्णाबाबत अद्याप शासकीय अहवाल प्राप्त झाला नसून शासकीय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर रुग्णाच्या घरासह परिसरातील पाण्याचे नमुने तपासले जातील आणि आवश्यक खबरदारी उपाय राबवले जातील.''''
