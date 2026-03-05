नीरेतील जीबीएस रुग्णाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

वाल्हे, ता. ५ : नीरा (ता. पुरंदर) येथील ५१ वर्षीय रुग्णाचा गिलियन-बारे सिंड्रोम (जी.बी.एस.) सदृश लक्षणांमुळे पुणे येथील भारती हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने गुरूवारी (ता. ५) मृत्यू झाला.
या रुग्णाला अशक्तपणा, हात-पायाला मुंग्या येणे आणि शरीरात शक्ती कमी होणे अशी लक्षणे दिसली होती ज्यामुळे त्याला नीरा येथील खासगी रुग्णालयातून पुण्यात हलविण्यात आले होते. या रुग्णाला उपचार सुरू असताना श्वसनासंबंधी समस्या वाढल्या होत्या. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यामुळे त्याला पुढील उपचारासाठी पुणे येथे हलवले गेले. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा न झाल्यामुळे त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.या घतनेमुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. गुरुवारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे आणि उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, गटविकास अधिकारी डॉ. प्रणोती श्रीश्रीमाळ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.विक्रम काळे यांनी नीरा (ता. पुरंदर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली. यावेळी त्यांनी संबंधित रुग्णाबाबत सविस्तर माहिती घेतली आणि आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या. याप्रसंगी सरपंच तेजश्री काकडे, तालुका विस्तार अधिकारी प्रकाश चौरे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नरेश बागूल आदी उपस्थित होते.
नीरेत महा सर्वेक्षण मोहीम सुरू
या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली आहे असून नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नीरा परिसराची लोकसंख्या पाहता शुक्रवार (ता. ६) पासून महासर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य कर्मचारी व आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून गावामध्ये सर्वेक्षण सुरू केला जाणारनाअहे. या आजाराबाबत नागरिकामध्ये जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.विक्रम काळे यांनी सांगितले.
