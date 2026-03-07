वाल्ह्यात विद्यार्थ्यांकडून रंगाची उधळण
वाल्हे, ता. ७ : वाल्हे (ता. पुरंदर) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शनिवारी (ता. ७) रंगपंचमी उत्सव साजरा करून आनंद आणि पर्यावरणाची काळजी यांचा सुंदर संगम दाखविला. शाळेतील शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली चिमुकल्यांनी कोरडे व नैसर्गिक रंग वापरून रंगांचा उत्सव साजरा केला.
शनिवारी विविध रंगांची उधळण करीत चिमुकल्यांसह तरुण, तरुणी आणि महिलांनी रंगपंचमीचा आनंदोत्सव साजरा केला. बहुतांश ठिकाणी पिचकाऱ्यांतून रंगांची बरसात करीत चिमुकले चिंब झाले होते, तर कोरड्या व नैसर्गिक रंगांचा वापर करताना पाण्याचा अपव्यय होणारी नाही याची खबरदारी घेत वाल्हे शाळेतील बालगोपाळांनी अनोख्या, नावीन्यपूर्ण पद्धतीने रंगपंचमीचा रंगोत्सव साजरा केला. यावेळी चिमुकल्यांच्या निरागस चेहऱ्यावर अनेक रंग खुलल्याचे पहावयास मिळाले.
शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक भारत वाघोले यांनी सांगितले की, ‘‘या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना रंगपंचमीचा आनंद देताना आरोग्य आणि पर्यावरण जपण्याचे महत्त्व पटविणे होता.’’
कार्यक्रमाचे यशस्वीरीत्या आयोजन सहशिक्षिका जयश्री पवार, अनिता वाघोले, कीर्ती लिपारे, नयना पवार यांनी केले. या उपक्रमात इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
