वाल्ह्यात मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण
वाल्हे, ता. ८ : जागतिक महिला दिनानिमित्त वाल्हे (ता. पुरंदर) येथे उदयगिरी सोशल फाऊंडेशन, सदगुरूसेवा ट्रस्ट आणि संदीप दाते मित्र परिवार यांच्या वतीने विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य राम माने होते.
याप्रसंगी सरपंच अतुल गायकवाड, उपसरपंच सागर भुजबळ, माजी उपसरपंच सम्राज्ञी लंबाते, सचिन म्हेसे, पार्थसारथी बलसुरकर, धनश्री कसेकर, सतीश पवार, दीपाली नलावडे, नम्रता आगलावे, गीता नागरे, साक्षी पवार, तृप्ती दाते, दिगंबर दाते यांसह इतर मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमप्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपणाने करण्यात आली.
कार्यक्रमा दरम्यान साई पद्मश्री फाउंडेशनच्या अध्यक्षा राधिका घोरपडे, जेजुरी येथील पोलिस उपनिरीक्षक दीपाली पवार, पुणे माध्यमिक पतपेढीच्या माजी अध्यक्षा विद्या पवार, पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयातील ॲड. प्रिया दरेकर, पुणे माय मराठी संघ अध्यक्षा कल्पना शेरे आदी महिलांचा सन्मान करण्यात आला. सचिन दुर्गाडे यांनी प्रास्ताविक केले. स्वप्निल बरकडे यांनी आभार मानले.
