पुणे
वाल्हे, नीरा परिसरात रंगपंचमीचा जल्लोष
वाल्हे, ता. ९ : पुरंदर तालुक्यातील वाल्हे आणि नीरा परिसरात रविवारी (ता. ८) रंगपंचमीचा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनीच रंगांची उधळण करत या उत्सवाचा आनंद लुटला.
सकाळपासूनच लहान मुलांनी पिचकाऱ्यांच्या माध्यमातून एकमेकांवर रंगांची उधळण करण्यास सुरुवात केली. महिलांनी नैसर्गिक रंगांचा वापर करत सण साजरा केला, तर तरुणाईनेही समूहाने एकत्र येत जल्लोष केला. दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू असूनही विद्यार्थ्यांनी अभ्यासातून थोडा वेळ काढत रंगोत्सवात सहभाग नोंदवला. गावातील बाजारपेठ आणि सोसायट्यांच्या परिसरात दिवसभर आनंदाचे वातावरण होते. नैसर्गिक रंगांच्या वापरामुळे यंदाचा उत्सव पर्यावरणपूरक ठरला.
