प्रवीण जोशी यांना पीएच.डी. पदवी
वाल्हे, ता. १० : गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील शिक्षक आणि ग्रामीण लेखक प्रवीण जोशी यांनी ‘प्रबोधन कालखंडाचा मराठी साहित्यावरील प्रभाव (१८०० ते १९५०)’ या विषयावर संशोधन पूर्ण करून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पीएच.डी. पदवी संपादन केली आहे.
जोशी सध्या पाडेगाव (ता. खंडाळा) येथील प्राथमिक शाळेत कार्यरत आहेत. त्यांनी १५० वर्षांतील भारतीय आणि पाश्चात्त्य प्रबोधनाचा मराठी साहित्यावरील परिणामांचा चिकित्सक अभ्यास केला. हजारो संदर्भग्रंथांचा आधार घेत त्यांनी हे मौलिक संशोधन पूर्ण केले. नोकरी सांभाळून पहाटेच्या वेळी त्यांनी हे संशोधन कार्य केले. त्यांना डॉ. वैजिनाथ राख यांचे मार्गदर्शन, तर डॉ. देविदास वायदंडे, डॉ. संदीप सांगळे, डॉ. सिद्धार्थ लांडे, डॉ. उमेश सिरसट आणि डॉ. कुंडलिक पारधी यांचे सहकार्य लाभले. त्यांच्या या यशाबद्दल पुरंदर आणि खंडाळा तालुक्यातून त्यांचे अभिनंदन होत आहे.
याबाबत बोलताना प्रवीण जोशी म्हणाले, ‘‘नोकरी, कुटुंब आणि संशोधन यांचा ताळमेळ साधत दीर्घकालीन संशोधन पूर्ण करण्याचा अनुभव अतिशय प्रेरणादायी राहिला. मी गावाच्या विद्यार्थ्यांना आणि ग्रामस्थांना ज्ञानाचे नवे मार्ग दाखवण्यासाठी, तसेच मराठी साहित्याचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणार आहे.’’
06658