वृत्तपत्र विक्री व्यवसायात दुसरी पिढी
यवत, ता. १४ ः यवत (ता. दौंड) येथील विजयकुमार दगडूशेठ गुजर यांनी सन १९६० मध्ये ‘सकाळ’चे १० अंक घेत वृत्तपत्र विक्री व्यवसायाला सुरुवात केली. हा व्यावसाय आता त्यांची दुसरी पिढी सांभाळत आहे.
पूर्वी वाहतूक सुविधांचा अभाव असल्याने एसटी बस ने येणाऱ्या मर्यादित वृत्तपत्राचा घरोघरी बटवडा करावा लागायचा. वाचकांची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे १० चे १०० आणि पुढे दोन हजार अंकांपर्यंत एकट्या ‘सकाळ’ची विक्री होऊ लागली. त्यासाठी बस थांब्यावर वृत्तपत्राचा स्टॉल सुरू केला. विजयकुमार यांची दुसरी पिढी राजेंद्र गुजर, मिनेश गुजर, महेंद्र गुजर आणि सुनील गुजर ही भावंडे हा व्यवसाय सांभाळत आहेत. गेली ६५ वर्षांपासून गुजर कुटुंबीय हा व्यवसाय करीत आहे.
वृत्तपत्र विक्री व्यवसायाने आमच्या कुटुंबाला परिसरात ओळख मिळवून दिली आहे. अनेक चांगले ग्राहक, वृत्तपत्रांशी संबंधित अधिकारी, पत्रकार, राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रातील मान्यवर यांच्याशी आमचा संपर्क येत राहिला. ‘सकाळ बरोबरच इतर वृत्तपत्रांनाही लॉकडाऊनचा फटका सहन करावा लागला. मात्र, हार न मानता ही वृत्तपत्र तग धरून राहिली. त्यामुळे आम्हा सर्वच विक्रेत्यांना प्रोत्साहन मिळाल्याने आम्ही पुन्हा उभे राहू शकलो.
- राजेंद्र गुजर, वृत्तपत्र विक्रेते, यवत
