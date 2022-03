यकृत शस्त्रक्रियेसाठी मदतीचे आवाहन

By

पुणे, ता. ८ ः पुण्यातील एरंडवणा परिसरात वृत्तपत्र विक्रीचा व्यवसाय करणारे विजय आटाळे यांच्या पंधरा वर्षीय उत्कर्षा या मुलीला अचानक उलट्या, पोटदुखी व अपचन असा त्रास जाणवू लागला. तपासणी केली असता उत्कर्षाचे यकृत काम करत नसून, तिच्यावर यकृत प्रत्यारोपणची शस्त्रक्रिया करावी लागणार हे कळाले. शस्त्रक्रियेचा खर्च तब्बल ३१ लाख रुपये आहे असे डॉक्टरांनी सांगितले. शस्त्रक्रियेसाठी उत्कर्षाला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार असून, तिच्यावर लवकरात लवकर शस्त्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. माझ्या मुलीच्या आयुष्यासाठी समाजातील दानशूर संस्था व व्यक्तींनी पुढे येऊन, शस्त्रक्रियेसाठी सढळ हातांनी मदत करावी असे आवाहन विजय आटाळे यांनी केले आहे.

खालील बँक खात्यावर मदतीची रक्कम पाठवू शकता.

Bank of Maharashtra

Branch - Pune, Ganeshnagar (756)

A/C No - 68001108419

Name - Vijay Atale

IFSC Code - MAHB0000756