खासगी नोकरदारांचे मदतीसाठी सर्वाधिक फोन

पुणे, ता. ६ : मानसिक ताणतणाव व्यवस्थापन व एकूणच मानसिक स्वास्थ्य व समस्यांच्या मार्गदर्शनासाठी ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही २४ तास मोफत हेल्पलाइन उपक्रम १९ महिन्यांपासून सुरु आहे. या हेल्पलाइनवर मदतीसाठी फोन करणाऱ्या लोकांमध्ये खासगी नोकरदार वर्गाचे प्रमाण (३३.३ टक्के) पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसेच, आतापर्यंत राज्यभरातून १३ हजार लोकांनी हेल्पलाइनवर संवाद साधला आहे.

‘सकाळ माध्यम समूहा’तील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या वतीने we are in this together या मोहिमेअंतर्गत आणि कर्वे समाज सेवा संस्थेच्या सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ अँड डीसॲबीलीटीजच्या सहकार्याने मानसिक ताणतणाव व्यवस्थापन व एकूणच मानसिक स्वास्थ्य व समस्यांच्या मार्गदर्शनासाठी ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही २४ तास मोफत हेल्पलाइन उपक्रम १९ महिन्यांपासून सुरु असून तज्ज्ञ समुपदेशक, मानसिक विकारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रतज्ज्ञ यांची टीम हेल्पलाइनवर फोन करणाऱ्या व्यक्तींना मानसिक आधार देत आहे. या हेल्पलाइनमुळे लोकांना व्यक्त होण्यासाठी व योग्य मार्गदर्शनासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.

हेल्पलाइनवर फोन करणाऱ्यांमध्ये पुरुष वर्गाचे प्रमाण ६२.६ टक्के होते तर महिला वर्गाचे प्रमाण ३७.२ टक्के होते. हेल्पलाइनवर येणाऱ्या कॉल्सच्या समस्यांमध्ये प्रामुख्याने काळजी, चिडचिडेपणा, मानसिक विकारांमुळे येणारा ताण व चिंता यामुळे येणारे नैराश्य यासंदर्भातील कॉल्सचे प्रमाण ४४.८ टक्के होते. नातेसंबंधातील ताणतणाव, वैवाहिक सहजीवनामधील समस्या, एकतर्फी प्रेमामुळे येणाऱ्या नैराश्याचे प्रमाण १९.७ टक्के होते. नोकरी व व्यवसायातील आर्थिक अडचणींमुळे आलेल्या नैराश्याचे प्रमाण ८.७ टक्के होते. तसेच आनुवंशिक आजार, मानसिक आरोग्याच्या समस्या, कोरोनामुळे आलेले नैराश्य या यासंदर्भातील कॉल्सचे प्रमाण त्याखालोखाल होते.



समुपदेशनासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

काही लोकांना सातत्याने समुपदेशन व

मार्गदर्शन सेशन्सची गरज असते, असे निदर्शनास आले. ही गरज लक्षात घेऊन चिंता, काळजी, एकटेपणा, नातेसंबंधातील ताणतणाव व वैवाहिक सहजीवनातील समस्यांमुळे येणारा मानसिक ताण व नैराश्यामुळे उद्भवणाऱ्या मानसिक समस्यांवर सर्व वयोगटातील नागरिकांसाठी नाममात्र सशुल्क दरात तज्ज्ञ समुपदेशकांचे मार्गदर्शन घेण्याकरिता we are in this together या वेबसाईटद्वारे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याद्वारे आपल्या सोयीनुसार, वेळेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकांची अपॉइंटमेंट नागरिकांना बुक करता येईल.

वेबसाइटला भेट द्या...

चला तर मग, आपणही आमच्याशी बोलू शकता. ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ०२०- ७११७१६६९ या क्रमांकावर फोन करून आमच्याशी मनमोकळेपणाने बोला. आपली व्यक्तिगत माहिती गोपनीय ठेवण्यात येईल.

असे करा ऑनलाइन बुकिंग

खालील लिंक ओपन करून आपली व्यक्तिगत माहिती भरून आपण अपॉईंटमेंट बुक करू शकता.

लिंक - www.waitt.in/therapy/

वयोगटानुसार कॉलचे वर्गीकरण

१८ ते २९ ः ८.१ टक्के

३० ते ४९ ः २१.४ टक्के

५० ते ६९ ः ४९.४ टक्के

७० पेक्षा अधिक ः २१.१ टक्के

ठिकाणांनुसार कॉलचे वर्गीकरण

निमशहरी भाग ः ४६.२ टक्के

शहरी भाग ः ४६ टक्के

ग्रामीण भाग ः ७.७ टक्के



शिक्षणानुसार कॉलचे वर्गीकरण

पदवीधारक ः ४४.४ टक्के

पदव्युत्तर पदवीधारक ः १९.९ टक्के

उच्च शिक्षित ः १४.४ टक्के

डिप्लोमाधारक, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण झालेले ः २१.३

नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थी, गृहिणी

खासगी नोकरदार ः ३३.३ टक्के

इतर क्षेत्रातील नोकरदार ः १५.५ टक्के

व्यावसायिक ः ९.८ टक्के

बेरोजगार ः ९.४ टक्के

विद्यार्थी, गृहिणी, सेवानिवृत्त, शेतकरी, असंघटित कामगार ः ३२ टक्के