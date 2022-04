हृदयविकार ग्रस्त अंध आरतीला दानशुरांची हवी आर्थिक मदत

पुणे, ता.८ : बिबवेवाडी येथील रिक्षाचालक रामदास पवार यांच्या पंचवीस वर्षीय आरती या अंध मुलीला अचानक हृदयाचा त्रास सुरू झाला. तिला चालताना दम लागणे व अशक्तपणा अशी लक्षणे जाणवू लागली. तपासणी केल्यावर तिच्या हृदयाचा एक व्हॉल्व खराब झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे तिच्यावर व्हॉल्व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करावी लागणार आहे. शस्त्रक्रियेचा खर्च एक लाख साठ हजार आहे, असे डॉक्टरांनी सांगितले. पवार यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याने त्यांना शस्त्रक्रियेचा खर्च झेपणारा नाही. शस्त्रक्रियेसाठी आरतीला डेक्कन येथील सह्याद्री रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार असून, तिच्यावर त्वरित शस्त्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. व्हॉल्व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेचा व उपचारांचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने पवार यांनी समाजातील दानशूर व्यक्तींना आर्थिक मदतीचे आवाहन केले आहे.

खालील बँक खात्यावर मदतीची रक्कम पाठवू शकता.

Bank Name – Central Bank Of India

A/C Name – Ramdas Dattatray Pawar

A/C No – 3311908576

IFSC Code - CBIN0282402