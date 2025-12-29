आळंदीत जादूटोणाप्रकरणी चौघांवर गुन्हा
आळंदी, ता. २९ : अलौकिक शक्तिद्वारे पैशांचा पाऊस पाडून दाखवतो असे सांगून जादूटोणा केल्याप्रकरणी आळंदी पोलिस ठाण्यात चौघांवर रविवारी (ता. २८) गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी राजेंद्र वाकोडे, दगडू शिवराम गायकवाड, मीना कांबळे, सचिन मोरे अशा चौघांवर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती आळंदी पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भीमा नरके यांनी दिली.
चऱ्होली खुर्दमधील संत भगवानबाबा नगरमध्ये ही घटना ९ डिसेंबरला संध्याकाळी सहाच्या सुमारास घडली. याबाबत आळंदी पोलिस ठाण्यातील पोलिस उप निरीक्षक कुमार गिरीगोसावी यांनी फिर्याद दिली.
आळंदी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजेंद्र वाकोडे आणि दगडू गायकवाड यांनी स्वतःकडे अलौकिक शक्ती असून तंत्र विद्येद्वारे पैशांचा पाऊस पाडण्याचे आमिष दाखवले. या आमिषाला बळी पडून कांबळे आणि मोरे यांनी पैशांचा पाऊस पाडण्यासाठी घर उपलब्ध केले. पोलिस घटनास्थळी गेले असता एक पत्र्याचा डबा, लहान मुलांच्या खेळण्यातील नकली नोटांचे पाचशे रुपयांचे प्रत्येकी शंभरप्रमाणे सोळा बंडल मिळाले. दरम्यान महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट अघोरी प्रथा जादूटोणा प्रतिबंध करणे आणि समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम कलम ३ आणि ४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अधिक तपास आळंदी पोलिस करत आहेत.
