बोरी बुद्रुक विद्यालयात ५१ वर्षांनी पुन्हा भरला आठवणींचा वर्ग
आळेफाटा, ता. २८ ः बोरी बुद्रुक (ता.जुन्नर) येथील श्री संभाजी विद्यालयातील १९७४- ७५ या बॅचचा इयत्ता दहावीचा वर्ग ५१ वर्षांनी पुन्हा भरला. या स्नेहमेळाव्यात जुन्या आठवणींना उजाळा देताना माजी विद्यार्थ्यांच्या डोळयात पाणी आले. शाळा आणि समाजाशी असणारे संबध चांगल्या प्रकारे ठेवण्यासाठी रूणांनुबध नावाने सेन्हमेळावा आयोजित केला होता. शाळा आणि समाजाचे असणाऱ्या संबंधांचा जागर करण्यासाठी ‘ऋणानुबंध’ या नावाने स्नेहमेळावा आयोजित करण्यात आला होता.
शाळेचे माजी शिक्षक सुखदेव गांजवे हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ते यावेळी म्हणाले की, प्रत्येकाने जीवनात भगवद्गीता, ज्ञानेश्वरी या ग्रंथांचे वाचन करून जीवन शांततामय पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न करावा. समाजाच्या सुधारासाठी सतत प्रयत्नशील राहावे. या स्नेहमेळाव्यामुळे आयुष्यातील रुपेरी आठवणी जागृत झाल्या असे अनेकांनी सांगितले. सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी या स्नेहमेळाव्याचे आयोजन केले होते. तर, ज्ञानेश्वर जाधव, दशरथ पटाडे, रामदास जाधव, कैलास डेरे, सिताराम शिंदे, पोपट जाधव यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.