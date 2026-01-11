बार्शीत विवाहितेचा हुंडा, पैशासाठी छळ
पुण्यात फ्लॅट घेण्यासाठी
बार्शीत विवाहितेचा छळ
सासरच्या सातजणांविरुद्ध शहर पोलिसात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा :
बार्शी शहर, ता. ११ : पुण्यात फ्लॅट घेण्यासाठी माहेरहून ३० लाख रुपये आण म्हणून बार्शी येथील विवाहितेचा छळ करण्यात आला. याप्रकरणी सासरच्या सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बार्शी शहर पोलिसात फिर्यादी हिना रहिमतुल्ला ऊर्फ सोहेल मुजावर सय्यद (वय २८, रा. समता कॉलनी, धाराशिव; सध्या रा. जामगाव रोड, बार्शी) यांनी फिर्या दिली. त्यानुसार त्यांचे लग्न २ फेब्रुवारी २०२० रोजी बार्शीत झाले होते. परंतु पुण्यात फ्लॅट घेण्यासाठी ३० लाख रुपयाची मागणी करत त्यांचा छळ करण्यात आला. लग्नानंतर काही महिन्यांनी पती रहिमतुल्ला ऊर्फ सोहेल खुतबुद्धनी मुजावर सय्यद, तसेच त्यांचे काका मुस्तफा अहमंद मोमीन व मावशी शकिला मुस्तफा मोमीन (रा. समता कॉलनी, धाराशिव) यांनी ‘तुला मुल होत नाही,’ असे टोमणे मारून मानसिक त्रास दिला. २०२२ मध्ये पुणे येथे राहत असताना पतीने फिर्यादीचा पगार, एटीएम कार्ड, गुगल पे व फोन पेचे पासवर्ड काढून घेतल्याचा आरोप असून, फ्लॅट खरेदीसाठी ३० लाख रुपयांची मागणी करत मारहाण केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. यावेळी फिर्यादीच्या वडील व मामांनी १० लाख रुपये दिले असता ते पैसे फ्लॅट खरेदीऐवजी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी फिर्यादीने पतीसह एकूण सात जणांविरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
वकिलाच्या नोटिशीत ‘तीन तलाख’
तक्रारीत नमूद आहे की, तीन तलाख विरोधी कायदा लागू असतानाही पतीने वकिलामार्फत पाठवलेल्या नोटिशीत तीन तलाखचा उल्लेख केल्याचा आरोप आहे. तसेच सासरे खुदबुद्दीन इमाम मुजावर व सासू सईदा खुदबुद्दीन मुजावर (रा. मुरुड, जिल्हा लातूर) यांनी तलाखची नोटीस देण्यास सांगितल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे.
