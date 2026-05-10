बार्शीत हिट अँड रनची घटना; परराज्यातील युवकाचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. १० : बार्शी शहरातील गाडेगाव रोड परिसरात अज्ञात वाहनाच्या धडकेत उत्तर प्रदेशातील २१ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर संबंधित वाहन चालकाने जखमी युवकाला कोणतीही मदत न करता घटनास्थळावरून पलायन केले.
नरीज रामकसिन गौतम (वय २२, मूळ रा. जौरासा, ता. हैदरगड, जि. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश) हे आपल्या चुलत भावासह बार्शी येथे वास्तव्यास असून मूर्ती कारागीर म्हणून काम करतात. नऊ महिन्यांपासून ते उत्तरेश्वर कांबळे यांच्याकडे मूर्ती बनविण्याचे काम करत होते.
गुरुवारी (ता. ८) रात्री ९.३० च्या सुमारास नरीज यांचा चुलत भाऊ सूरज रामकिशोर गौतम (वय २१) हा मालकांची हिरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटारसायकल (एमएच २५ सी २७५६) घेऊन किराणा सामान आणण्यासाठी गाडेगाव रोड परिसरात गेला होता.
बराच वेळ होऊनही सूरज परत न आल्याने मालक उत्तरेश्वर कांबळे यांनी त्याच्या मोबाईलवर संपर्क साधला. त्यावेळी एका अनोळखी व्यक्तीने फोन उचलून प्यासा हॉटेलजवळ अपघात झाल्याची माहिती दिली. यानंतर नरीज गौतम व उत्तरेश्वर कांबळे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या सूरजला खासगी रुग्णवाहिकेतून बार्शी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून रात्री १०:३५ वाजता त्याला मृत घोषित केले.
नातेवाइकांनी परिसरातील लोकांकडे चौकशी केली असता, सूरजच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याचे समोर आले. अपघातानंतर वाहन चालकाने जखमीला कोणतीही वैद्यकीय मदत न करता तसेच पोलिसांना माहिती न देता घटनास्थळावरून पळ काढल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध निष्काळजीपणे वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
