प्रकाश बोगावत, पोलिस उपनिरीक्षक काळे यांना पुरस्कार
भिगवण, ता. २७ : ‘‘येथील साईनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माध्यमातून परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यात येत आहे, तसेच सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेल्या व्यक्तींना आदर्श पुरस्कार देण्यात येत आहे, ही बाब समाधानकारक आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील संस्थेचे कार्य व परिसरातील व्यक्तींना गौरविण्याचा संस्थेचा उपक्रम स्तुत्य आहे,’’ असे प्रतिपादन राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी केले.
येथील साईनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या आदर्श शैक्षणिक संकुलामध्ये आदर्श पुरस्कार वितरण व वार्षिक स्नेहसंमेलन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या वेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या प्रमिला जाधव, सरपंच गुरप्पा पवार, उपसरपंच कपिल भाकरे, गटशिक्षणाधिकारी नीलेश गवळी, केंद्रप्रमुख शशिकांत गावडे, भिगवण रोटरी क्लबचे अध्यक्ष निखिल बोगावत, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत खानावरे, अध्यक्ष डॉ. अमोल खानावरे, रवींद्र वांझखडे, अजिंक्य मांडगे आदी उपस्थित होते. या वेळी साईनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने आदर्श जीवन गौरव पुरस्कार सामाजिक व व्यावसायिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेले प्रकाश दीपचंद बोगावत यांना, राष्ट्रपतिपदक विजेते पोलिस उपनिरीक्षक अनिल काळे यांना आदर्श भिगवण पुरस्कार तर मुख्याध्यापिका सुचेता साळुंखे व मुख्याध्यापिका पल्लवी वाघ यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
पुरस्कार वितरण कार्यक्रमानंतर आदर्श विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना बहारदार सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केला. या वेळी सचिन बोगावत, अनिल काळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. संस्थापक अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत खानावरे यांनी प्रास्ताविक केले. अध्यक्ष डॉ. अमोल खानावरे यांनी आभार मानले. डॉ. अमित खानावरे व सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी नियोजन केले.
