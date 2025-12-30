‘दत्तकला’च्या विद्यार्थ्यांकडून रामायणाचे सादरीकरण
भिगवण, ता. ३० ः स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) येथील दत्तकला इंटरनॅशनल स्कूलचे वार्षिक स्नेहसंमेलन रामायण संकल्पनेवर झाले. स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने प्रभू रामचंद्र, माता सिता, लक्ष्मण, हनुमान व रावण मंचावर अवतरल्यामुळे येथील वातावरण रामायणमय झाले होते. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या रामायणाचे पालक व उपस्थितांनी कौतुक केले.
वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांचे हस्ते करण्यात आले. यावेळी संस्थेच्या सचिव माया झोळ, सारिका झोळ, जयमाला बांदल, धनंजय अडसूळ, लालासाहेब जगताप, कौशल्यादेवी जगताप, प्रशासकीय अधिकारी डॉ. विशाल बाबर आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रा. रामदास झोळ, माया झोळ यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक दत्तकला इंटरनॅशनल स्कूलच्या संचालिका नंदा ताटे यांनी केले तर आभार प्राचार्य सिंधु यादव यांनी मानले. स्नेहसंमेलनासाठी दत्तकला इंटरनॅशनल स्कूलच्या सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. स्नेहसंमेलनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांवर सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संस्कार रुजविण्याच्या उपक्रमाचे उपस्थितांनी कौतुक केले.
