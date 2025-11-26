फुरसुंगी नगरपरिषदेत निवडणूक चिन्हांचे वाटप
फुरसुंगी, ता. २६ : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. त्या अनुषंगाने फुरसुंगी नगर परिषदेच्या निवडणुकीत उभ्या असणाऱ्या एकूण १२७ उमेदवारांना बुधवारी निवडणूक प्रशासनाकडून चिन्हांचे वाटप करण्यात आले.
नगर परिषदेच्या निवडणुकीतील १२० उमेदवार नगरसेवक पदासाठी आणि सात उमेदवार नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी लढवत आहेत. नगरसेवक पदाच्या १२० उमेदवारांपैकी १८ उमेदवार अपक्ष आहेत, तर नगराध्यक्ष पदाच्या सात उमेदवारांपैकी तीन उमेदवार अपक्ष आहेत. या सर्वांना चिन्हाचे वाटप करण्यात आले आहे. निवडणूक अर्ज माघार घेण्याच्या अंतिम दिवसापासूनच उमेदवारांकडून निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरवात करण्यात आली, मात्र चिन्ह नसल्याने अपक्ष उमेदवाराने केवळ गाठीभेटी सुरू केल्या होत्या. निवडणुकीसाठी मोजकेच दिवस उरले असल्याने त्यांची चिन्ह मिळताच प्रचाराची धावपळ सुरू झाली आहे. कमी वेळात प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू झालेले दिसत आहेत.
