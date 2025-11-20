मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रोग्रेसिव्ह सोसायटीची ३० लाखांची मदत
शिवाजीनगर, ता. २० : मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी पुण्यातील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी सोसायटीच्या वतीने ३० लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्त करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, सहकार्यवाह डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे आणि उपकार्यवाह डॉ. निवेदिता एकबोटे उपस्थित होते.
सोसायटीने आपल्या सर्व ६५ संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यानुसार संस्थेतील ४५०० हून अधिक शिक्षक व कर्मचारी, अध्यापक, प्रशासकीय कर्मचारी, सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी आपला एक दिवसाचा पगार देत समाजाप्रती असलेली बांधिलकी दृढ केली.
डॉ. गजानन एकबोटे म्हणाले, ‘‘पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करणे हे आमचे नैतिक कर्तव्य आहे. या भावनेतूनच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घेत एक दिवसाचा पगार पूरग्रस्तांसाठी दिला. संकटकाळात समाजाबरोबर ठामपणे उभे राहणे, ही आमची परंपरा असून ती पुढेही कायम राहील.’’
