माहेरातही जपतायेत वारसा
भारती शिंदे यांनी जपली सामाजिक बांधिलकी
ग्रामस्वच्छतेतून समाजप्रबोधन, गाडगेबाबांच्या विचारांचा प्रसार
गोंदवले, ता. २७ : गाडगेबाबांच्या विचाराने प्रेरित झालेल्या भारती शिंदे यांनी माहेरातही आपल्या सामाजिक कामांची झलक दाखवली आहे. ग्रामस्वच्छता व समाजप्रबोधनातून युवकांना प्रोत्साहित करण्याचे व्रत हाती घेऊन गाडगेबाबांचा वारसा त्यांनी जपला आहे.
चंद्रपूर येथील डेबू सावली वृद्धाश्रमच्या संस्थापिका भारती सुभाष शिंदे या गोंदवले बुद्रुक येथील माहेरवाशीण आहेत. व्यवसायानिमित्त चंद्रपूरमध्ये स्थायिक असलेल्या सुभाष शिंदे कुटुंबावर गाडगेबाबांच्या विचारांचा पूर्वीपासूनच पगडा आहे. त्यामुळे हे कुटुंब गाडगेबाबांच्या विचारांचा वारसा पुढे चालविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वृद्धाश्रमाच्या माध्यमातून ३५ हून अधिक वृद्धांना स्वखर्चातून कायमचा आधार देण्यात येतो. याशिवाय वेश्यांच्या मुलांना आधार देण्यात त्यांचा पुढाकार आहे. दिव्यांगांची जबाबदारी स्वीकारून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करत संसार थाटण्यातही त्यांचा मोठा वाटा आहे. स्वच्छतेसोबतच गाडगेबाबांच्या दशसूत्री विचारांनी वाटचाल सुरू ठेवणाऱ्या भारती शिंदे यांनी सुटीवर माहेरी आल्यावरही आपले काम सुरूच ठेवल्याचे सध्या पाहायला मिळत आहे.
गोंदवले व परिसरातील गावात जाऊन स्वच्छतेचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्या प्रयत्न करत आहेत. युवकांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. भुकेलेल्यांना अन्न, तसेच कपडे देऊन त्यांनी दातृत्व दाखवून दिले आहे. सध्या लोधवडे येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजना कॅम्पमध्येही दहिवडी कॉलेज दहिवडीच्या विद्यार्थ्यांना भारती शिंदे यांनी प्रबोधन केले, तसेच गोंदवले बुद्रुक येथील श्री संत गाडगे महाराज आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप केले. गाडगेबाबांचे विचार आचरणात आणण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. यावेळी ड्रीम फाउंडेशनच्या अनुराधा देशमुख, डेबूजी फोर्जचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काटकर, अंगराज कट्टे यांच्यासह ग्रामस्थ व विद्यार्थी उपस्थित होते.
गोंदवले बुद्रुक : विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करताना भारती शिंदे. (फिरोज तांबोळी : सकाळ छायाचित्रसेवा)
