प्रशासनाचा आदेश केरात
दहिवडी- गोंदवले रस्त्यावरील वाहतूक सुरूच
काँक्रिटीकरणाच्या कामावर परिणाम; प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली
गोंदवले, ता. १५ : दहिवडी- गोंदवले रस्त्यावरील मोधळ ओढ्याच्या पुलावरील रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र संबंधितांनी वाहतूक सुरूच ठेऊन काम सुरू ठेवले आहे. सार्वजनिक बांधकामाच्या अधिकाऱ्यांचे या कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत असून, प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याने रस्त्याचे काम दर्जेदार होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दहिवडी- गोंदवले रस्त्यावरील मोधळ ओढ्यावरील पुलाचे काम पूर्ण होऊन दोन महिने उलटले. मात्र, पुलाच्या दुतर्फा रस्त्याचे काम मात्र अनेक दिवसांपासून रेंगाळले. परिणामी रस्त्यालगतच्या रहिवाशांना धुळीचा नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. रुग्ण, वृद्ध, बालके हे या त्रासाने आजारी पडले होते. त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर गेल्या काही दिवसांपासून या कामाला सुरुवात करण्यात आली.
कायम रहदारीच्या या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम दर्जेदार व्हावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकामाच्या मागणीनुसार पोलिस अधीक्षकांनी या रस्त्यावरील वाहतूक मंगळवारपासून ३१ जानेवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या रस्त्यावरील वाहतूक आप्पा महाराज चौकापासून खांडसरीमार्गे दहिवडी व मायणी चौकातून खांडसरीमार्गे गोंदवले अशी वळविण्यात आली आहे; परंतु प्रशासनाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवत संबंधित ठेकेदाराने वाहतूक सुरूच ठेवून कामाला सुरुवात केली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दहिवडी व गोंदवले या दोन्ही ठिकाणी रस्ता बंदचे फलक लावणे आवश्यक आहे, तसेच या रस्त्यावरून वाहतूक होऊ नये, यासाठी उपाययोजना व नियोजन न केल्याने या रस्त्यावरील वाहतूक मात्र सुरूच आहे. गेल्या दोन दिवसांत पुलाच्या गोंदवलेकडील बाजूच्या रस्त्यावर खडीमिश्रित वाळूचा थर देऊन रोलिंग करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे काम करत असतानाही रस्त्यावरील वाहतूक सुरूच होती. या संपूर्ण रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करताना रस्ता पूर्णपणे बंद ठेवणे अत्यावश्यक आहेत, तरच हे काम चांगल्या दर्जाचे होऊ शकते, तसेच ३१ जानेवारीपर्यंत रस्त्यावरील वाहतूक बंद ठेवण्याची प्रशासनाने परवानगी दिल्याने या १५ दिवसांच्या काळात रस्त्याचे काम पूर्ण होऊन त्यावर पाणी मारून भक्कम करण्याची आवश्यकता आहे. या काळातही रस्त्यावरून वाहतूक सुरूच ठेवली, तर रस्त्याचे मजबुतीकरण होणार का? असा सवाल नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
-------------------------------
02555
गोंदवले बुद्रुक : रस्त्याच्या कामासाठी दहिवडी रस्ता बंद ठेवण्याचे आदेश असताना सुरू असलेली वाहतूक. (फिरोज तांबोळी : सकाळ छायाचित्रसेवा)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.