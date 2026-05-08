सेवानिवृत्त जवान मिरवणूक

सेवानिवृत्त नायब सुभेदारांचे गोंदवलेत स्वागत
गोंदवले, ता. ८ : देशसेवेचा चार पिढ्यांचा वारसा असलेल्या गोंदवले बुद्रुकच्या पाटील कुटुंबातील पोपट रघुनाथ पाटील हे नुकतेच नायब सुभेदारपदावरून सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांचे ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले. यावेळी ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढून कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली.
येथील पोपट पाटील हे वीस वर्षांपासून भारतीय सैन्य दलात कार्यरत होते. त्यांनी या काळात भारतीय सीमेवर देशरक्षणाच्या कामात मोठे योगदान देत नायब सुभेदारपदापर्यंत मजल मारली. सेवानिवृत्तीनंतर अप्पा महाराज समाधी चौकात महिलांनी औक्षण केले. उपस्थितांनीही फुलांची उधळण केली. यावेळी ढोल-ताशांच्या गजरात मुख्य चौकापासून समाधी मंदिरापर्यंत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर ही मिरवणूक पुन्हा मुख्य चौकात आली. या ठिकाणी ग्रामस्थांनी पोपट कट्टे यांचा सत्कार केला. यावेळी ‘जवान जय जय किसान’च्या जयघोषाने परिसर दणाणून गेला.
चार पिढ्यांचा देशसेवेचा वारसा
सेवानिवृत्त पोपट पाटील यांचे आजोबा (कै.) विष्णू गोपाळ पाटील त्यांनी मराठा इन्फंट्रीमध्ये हवालदार म्हणून काम केले. आजही ती परंपरा तितक्याच निष्ठेने पुढे सुरू आहे. पोपट यांचे चुलते गुरुनाथ पाटील हेही भारतीय सैन्य दलातून नायब सुभेदार पदावर पोहोचले आणि सेवानिवृत्त झाले, तर आशिष पाटील हे पोपट यांचे पुतणे आजही नाईकपदी सीमेवर देशसेवा करत आहेत.
गोंदवले बुद्रुक : पोपट पाटील यांची गावातून काढण्यात आलेली मिरवणूक. (फिरोज तांबोळी : सकाळ छायाचित्रसेवा)
