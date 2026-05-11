काशीळ प्रतापगडावर वीर जिवाजी महाले यांचे स्मारक उभारण्याची मागणी

जिवाजी महाले स्मारक
उभारण्याची मागणी
काशीळ, ता. ११ : शूरवीर जिवाजी महाले यांचे भव्य स्मारक किल्ले प्रतापगडावर उभारण्यात यावे, या मागणीसाठी शूरवीर जिवाजी महाले उत्सव समिती, किल्ले प्रतापगड समिती आणि स्वाभिमानी नाभिक संघटनेचे संयुक्त शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांची भेट घेणार आहे. स्मारकाच्या उभारणीसाठी तातडीने आर्थिक तरतूद करून निविदा प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करणार आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी विधानसभेत स्मारक उभारणीची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे.
याबाबत जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार आणि आमदारांनाही निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे उपाध्यक्ष अधिकराव चव्हाण व जिल्हाध्यक्ष प्रताप भोसले यांनी दिली.
