केळघर विधायक बातमी

जिद्दीच्या जोरावर उपनिरीक्षक पदाला गवसणी
केडंबेच्या अजय सुतार याची यशोगाथा; आर्थिक परिस्थितीवर मात करत मिळवले यश
संदीप गाडवे : सकाळ वृत्तसेवा
केळघर, ता. ८ : जावळी तालुक्यातील केडंबे येथील अजय नामदेव सुतार या युवकाने पहिल्याच प्रयत्नात पोलिस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करून स्पर्धा परीक्षेत मिळवलेले हे यश तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत अजय सुतार याची पोलिस उपनिरीक्षक पदी निवड झाली आहे. हवालदार ते पोलिस उपनिरीक्षक या प्रवासात अनेक चढ- उतारांचा सामना करत अजय सुतार याने हे यश मिळवले. अजयचे प्राथमिक शिक्षण हे केडंबे (ता. जावळी) येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण श्री भैरवनाथ विद्यालय, केळघर येथे झाले असून, पुढील शिक्षण त्याने यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, सातारा येथे प्रवेश घेतला. मात्र, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शिक्षणात खंड पडला. अशा परिस्थितीत १२ वी कॉमर्सचे शिक्षण मेढा येथील आमदार शशिकांत शिंदे महाविद्यालयातून प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण होत पूर्ण केले. तेथील शिक्षक आणि मित्रांची त्याला साथ मिळाली. पुढे अजयने पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मेढा येथील जावळी करिअर ॲकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतला. तिथेही फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने अजयने ॲकॅडमीचे संतोष कदम यांना संधी दिली, तर आपल्या ॲकॅडमीमध्ये आणि वेण्णा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतो, असे सांगितले. त्यामुळे ॲकॅडमीच्या फीचा प्रश्न मिटला. पुढील पदवीचे शिक्षण गिरिस्थान प्रशाला महाबळेश्वर येथे इतिहास विषयातून घेतले.
मुंबई पोलिस दलात पहिल्याच प्रयत्नात अजय भरती झाला. १० महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर तो पोलिस कॉन्स्टेबल पदावर रुजू झाला; पण त्याला अधिकारी व्हायचे स्वप्न थांबू देत नव्हते. त्याने पुढे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू ठेवला. अखेर त्याने यश मिळवत पोलिस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली.
कोट
आज जो सुवर्ण दिवस मी पाहतोय, तो माझे आई-वडील, कुटुंबीय, मित्र, शिक्षक व पोलिस खात्यातील अधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच, त्यांचे हे ऋण आयुष्यभर विसरणार नाही. आयुष्यात खूप अडचणी येतात; पण त्या नवीन संधीही घेऊन येतात. त्याचे संधीचे सोने करणे आपल्या हातात असते.
- अजय सुतार.
