मलकापूर सहकार परिषदेचा समारोप
‘सहकार’साठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज
अशोकराव थोरात; मलकापुरात सहकार परिषदेचा समारोप
मलकापूर, ता. २९ : सहकार टिकवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील सभासद व पदाधिकारी हेच दीपस्तंभासारखे कार्य करतात. ३० वर्षांत राज्यातील सहकार क्षेत्र सर्व अर्थाने मागे पडत असून अधोगतीकडे चालले आहे. सहकार टिकविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असून, सरकार व सहकारातील जाणकारांनी याचे विचार मंथन करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मळाई ग्रुपचे प्रमुख अशोकराव थोरात यांनी केले.
येथील श्री मळाई ग्रुप व कनिष्ठ महाविद्यालय अर्थशास्त्र राज्य विचारमंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने पश्चिम महाराष्ट्र चौथ्या सहकार परिषदेच्या समारोप प्रसंगी बोलत होते. कनिष्ठ महाविद्यालय अर्थशास्त्र राज्य विचारमंच अध्यक्ष प्रा. डॉ. शरद शेटे, कराड अर्बन बँकेचे अध्यक्ष समीर जोशी, नगरसेविका डॉ. स्वाती थोरात, नगरसेवक भीमाशंकर माऊर, श्री मळाईदेवी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अजित थोरात, समन्वयक मळाई ग्रुप प्रा. आर. डी. पाटील, अर्थशास्त्र राज्य विचारमंच समन्वयक प्रा. सतीश जंगम, सुभाष दगडे आदी उपस्थित होते.
श्री. थोरात म्हणाले, ‘‘सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सहकार क्षेत्रामध्ये उच्चशिक्षित तरुणांची आवश्यकता आहे. सहकार क्षेत्रामध्ये अनेक समस्या आहेत. यावर चिंतन होणे आवश्यक आहे. सहकार क्षेत्राची वास्तव वस्तुस्थिती व भविष्याबाबत प्रकट विचारविनिमय करून सहकार क्षेत्राला एक नवीन दिशा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या बदलत्या सहकार धोरणाबाबत जाणून घेणे आवश्यक आहे.’’
बाबूराव शेळके यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रा. शीला पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. अर्थशास्त्र राज्य विचारमंचचे प्रा. एस. एस. पाटील यांनी आभार मानले.
राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हावा
डॉ. अनिल वावरे म्हणाले, ‘‘गेल्या काही वर्षांत साखर कारखान्याने दुग्ध सहकारी संस्थांच्या आर्थिक कामगिरीत सकारात्मक सुधारणा झाली असली, तरी नागरी सहकारी बँकेसमोर वाढत्या थकीत कर्जाचे मोठे आव्हान आहे. तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनामुळे काही संस्थांनी जागतिक स्पर्धेत आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. मात्र, या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे आणि आर्थिक पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक आहे. भविष्यात सरकारी धोरणे आणि सहकारी तत्त्वांचा योग्य मेळ घातल्यास महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा म्हणून कायम राहील.
मलकापूर : पश्चिम महाराष्ट्र चौथ्या सहकार परिषदेत बोलताना अशोकराव थोरात. व्यासपीठावर सुभाष दगडे, डॉ. अनिल वावरे, बाबूराव शेळके आदी.
