मलकापूर कन्याशाळा मलकापूरचे माध्यमिक शालांत परीक्षेत दैदिप्यमान यश.

मलकापूरच्या कन्याशाळेचे
दहावीच्या परीक्षेमध्ये यश
मलकापूर, ता. ११ : दहावीच्या परीक्षेत येथील श्री मळाईदेवी शिक्षण संस्थेच्या कन्या शाळेच्या धनश्री संकपाळ व स्वरा पाटील हिने संयुक्तपणे ९७.२० गुणांसह मलकापूर केंद्रात प्रथम येण्याचा बहुमान मिळविला.
त्याचबरोबर अर्पिता सूर्यवंशी (९६.६०) द्वितीय, रोहिणी कुंभार (९५.२०) तृतीय, अक्षरा साळुंखे (९४.२०) चतुर्थ व सलोनी यादव (९२) हिने पाचवा क्रमांक मिळविला. विद्यालयाचा निकाल ९७. ६७ टक्के लागला असून, ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण १० विद्यार्थिनी, ८० टक्केपेक्षा जास्त गुण ११ विद्यार्थिनींना असून, विशेष प्रावीण्यासह ३३ विद्यार्थिनी, प्रथम श्रेणीसह २९ विद्यार्थिनी, द्वितीय श्रेणीसह ११ विद्यार्थिनी व ११ विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाल्या.
या यशाबद्दल विद्यार्थिनी, मार्गदर्शक शिक्षकांचे संस्थेचे सचिव अशोकराव थोरात, उपाध्यक्ष भास्करराव पाटील, मार्गदर्शक संचालिका डॉ. स्वाती थोरात, मुख्याध्यापिका सुलोचना भिसे, पर्यवेक्षिका करुणा शिर्के आदींनी अभिनंदन केले.
धनश्री संकपाळ
स्वरा पाटील
अर्पिता सूर्यवंशी
