विशाळगड दंगलीतील मुख्य संशयिताला अटक
कोल्हापूर, ता. २७ ः विशाळगड दंगलीमध्ये मुख्य संशयित म्हणून गुन्हा दाखल असलेला रवींद्र दिलीप पडवळ (वय ४२, रा. फुरसुंगी, ता. हवेली, जि. पुणे) याला एक वर्षानंतर अटक करण्यात आली. शाहूवाडी पोलिसांच्या पथकाने मंगळवारी रात्री पुण्यातून त्याला ताब्यात घेतले. त्याला आज शाहूवाडी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले असता, ३० ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली.
विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवावीत, या मागणीसाठी शेकडो कार्यकर्ते १५ जुलै २०२५ रोजी विशाळगडच्या पायथ्याला जमले होते. जमावाला पोलिसांनी गडावर जाण्यापासून रोखून ठेवले. मात्र, काही तरुणांनी शेजारील गजापूर गावात दुकाने, वाहनांची तोडफोड करत ती पेटवून दिल्याने मोठी दंगल घडली होती. जमावाला चिथावणी देण्याचे काम केल्याप्रकरणी रवींद्र पडवळ व संभाजी साळुंखे या दोघा मुख्य संशयितांसह शेकडो जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पडवळला पुण्यातून उचलले...
पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी शाहूवाडीचे उपअधीक्षक आप्पासाहेब पवार, पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे यांना पडवळच्या अटकेबाबत सूचना केल्या होत्या. यानुसार गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू असतानाच शाहूवाडी पोलिसांनी पडवळला पुण्यातून अटक केली.
