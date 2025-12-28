गणेश चिवटे यांच्या हस्ते मिरगव्हाण व खडकेवाडी येथे रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन
करमाळा : खडकेवाडी (ता . करमाळा) येथे रस्त्याच्या कामाचे उद्घाटन करताना गणेश छोटे व इतर.
मिरगव्हाण, खडकेवाडी येथील
रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा, ता. २८ : करमाळा तालुक्यातील मिरगव्हाण व खडकेवाडी येथील रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस गणेश चिवटे यांच्या हस्ते करण्यात आले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्त्यांच्या समस्यांना या माध्यमातून दिलासा मिळणार आहे. दैनंदिन दळणवळणासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर चिवटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध केला आहे.
यावेळी चिवटे म्हणाले, “वीट जिल्हा परिषद गटातील अनेक गावांमध्ये रस्त्यांची कामे मंजूर करून आणली आहेत. येणाऱ्या काळात राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तसेच पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या सहकार्याने या गटातील प्रत्येक गाव, वाडी-वस्तीवरील रस्त्यांच्या समस्या तसेच इतर मूलभूत अडचणी कायमस्वरूपी सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. यावेळी अफसर जाधव, रामभाऊ ढाणे, काकासाहेब सरडे, गणेश महाडीक उपस्थित होते.
