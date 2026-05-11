श्रीराम प्रतिष्ठानच्या सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यात २५ जोडपी विवाहबंधनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची उपस्थिती

करमाळा ः श्रीराम प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह सोहळ्यातील वर-वधू.
श्रीराम प्रतिष्ठानच्या सोहळ्यात २५ जोडपी विवाहबद्ध
करमाळा, ता. ११ : येथील श्रीराम प्रतिष्ठान यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यात २५ जोडपी विवाहबंधनात अडकली. हजारोंच्या उपस्थितीत उत्साहपूर्ण वातावरणात हा विवाह सोहळा पार पडला.
या सोहळ्यास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार नारायण पाटील, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, माजी आमदार संजयमामा शिंदे, माजी आमदार राजाभाऊ राऊत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार, जिल्हा परिषद सदस्या रश्मी बागल, भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थितांचे स्वागत श्रीराम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गणेश चिवटे यांनी केले.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, श्रीराम प्रतिष्ठानचे सामाजिक कार्य कौतुकास्पद आहे. सामुदायिक विवाह सोहळ्यांमुळे विवाहासाठी होणारा अनावश्यक खर्च टाळता येतो आणि समाजात सकारात्मक संदेश जातो.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी नवदाम्पत्यांना शुभेच्छा दिल्या.
