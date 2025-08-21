छत्रपती हायस्कूलला माजी विद्यार्थ्यांची ७५ हजारांची मदत
काटेवाडी, ता. २१ : काटेवाडी येथील श्री छत्रपती हायस्कूलच्या २००१-०२ या बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांनी २५ वर्षांनंतर स्नेहमेळाव्याच्या निमित्ताने एकत्र येत शाळेला ७५ हजार रुपयांहून अधिक रकमेची मदत केली. या मेळाव्यात माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुरुजनांशी संवाद साधत शालेय आठवणींना उजाळा दिला.
मेळाव्यादरम्यान शिक्षकांनी शाळेला स्टडी टेबल आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची गरज असल्याचे सांगितले. याला तत्काळ प्रतिसाद देत माजी विद्यार्थ्यांनी १५ हजार रुपये किमतीचे तीन स्टडी टेबल आणि ६० हजार रुपयांहून अधिक किमतीचे १२ सीसीटीव्ही कॅमेरे शाळेला भेट दिले. या स्नेहमेळाव्याची संकल्पना उद्योजक श्रीजित पवार, दीपक राऊत, अतुल काटे, विजय डोंबाळे आणि श्रीकांत जाधव यांनी मांडली. त्यांच्या पुढाकाराने हा मेळावा यशस्वी झाला.
यावेळी माजी विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचा शाल, श्रीफळ आणि रोप देऊन सत्कार केला. प्रा. व्ही. एन. यादव यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. गौरी पवार-पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनीता जाधव-जगदाळे यांनी आभार मानले. प्रा. एस. पी. भोसले, एस. एन. मानकर, व्ही. एस. थोरात, डी. एन. मोरे आदी उपस्थित होते.
