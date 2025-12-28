कुडाळ प्रतापगड कारखान्याचे 1 लाख टनाचे गाळप पुर्ण
प्रतापगड कारखान्याचे एक लाख टनाचे गाळप पूर्ण
सौरभ शिंदे; ३३५० रुपये दराने बिल शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा
कुडाळ, ता. २८ ः अजिंक्यतारा प्रतापगड साखर उद्योग समूहाने ऊसतोड कार्यक्रमानुसार कार्यवाही सुरू आहे. मार्चअखेर सर्व ऊसतोड पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या गाळप हंगामात केवळ ५० दिवसांत एक लाख १० हजारहून अधिक टन उसाचे गाळप केले आहे, तसेच यंदाच्या हंगामात कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना एकरकमी प्रतिटन ३३५० रुपये दर जाहीर करण्यात आला असल्याचीही माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे यांनी दिली. या वेळी कारखान्याचे संचालक, कार्यकारी संचालक व सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या यंदाच्या गळीत हंगामात कारखान्याने तब्बल एक लाख नऊ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले आहे. या काळात १०.१० टक्के साखर उतारा मिळाला आहे. कारखाना कार्यक्षेत्रातील उसाची तोड पूर्ण क्षमतेने केली जाईल, शेतकऱ्यांनी निश्चित राहावे, कोणतेही नुकसान होणार नाही, कारखान्याची प्रतिदिन गाळप क्षमता २५०० मे. टन इतकी आहे. सद्यःस्थितीत जावळी तालुक्यात हजारो हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड आहे. या तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी यांना वेळेत ऊस गाळप करण्याची चिंता होती. मात्र, आवश्यक यंत्रणा आता कारखान्याकडे उपलब्ध झाली आहे, अचूक वजनकाटे व शेतकऱ्यांना दराचा दिलेला शब्द पाळणारा कारखाना म्हणून प्रतापगड कारखाना ओळखला जातो. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली संचालक मंडळाने हंगामाचे योग्य नियोजन केले असून, गाळप हंगामात चार लाख गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. येणाऱ्या काळात कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालवून यंदाचे गाळप उद्दिष्ट पूर्ण केले जाणार असल्याचेही कारखाना व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सोनगाव ः प्रतापगड साखर कारखान्याकडे गाळपासाठी आलेल्या उसाच्या गाड्यांची लागलेली रांग. (महेश बारटक्के ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
