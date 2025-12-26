मंचरच्या विकासासाठी तिजोरी खुली
मंचर, ता. २६ : ‘‘आंबेगाव तालुक्यातील मंचर नगरपंचायत निवडणूक जाहीर प्रचार सभेत शिवसेनेच्या राजश्री दत्ता गांजाळे यांना नगराध्यक्षपदी निवडून देण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला मंचरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. नगरविकास खाते माझ्याकडे असून मंचरच्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही,’’ अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुंबई येथे मंचर नगरपंचायतीच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष राजश्री गांजाळे, नगरसेवक विकास जाधव, लखन पारधी व अंशा इनामदार यांचा सत्कार उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार शरद सोनवणे, पुणे जिल्हा परिषदेचे शिवसेनेचे माजी गटनेते देविदास दरेकर, मंचरचे माजी सरपंच दत्ता गांजाळे, अरुण बाणखेले, बाजीराव मोराडे यांच्यासह शिवसेनेचे उमेदवार, प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ‘‘आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर तालुक्यातील जनतेने शिवसेनेच्या उमेदवारांना व नगराध्यक्षपदासाठी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद शिवसैनिकांना प्रेरणा व प्रोत्साहन देणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतर लवकरच मंचरसह खेड व जुन्नर तालुक्याचा दौरा करून जनतेचे आभार मानणार आहे.’’ मदार शरद सोनवणे यांनी नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर सर्व मान्यवरांनी दादर येथील शिवसेनाप्रमुख (स्व.) बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती स्थळाला भेट देऊन अभिवादन केले.
