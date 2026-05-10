लांडेवाडीत डोंगराला आग; दोन झोपड्या खाक

मंचर, ता. १० : लांडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथे शनिवारी (ता. ९) दुपारी डोंगराला लागलेल्या आगीत दोन झोपड्यांसह गोठा जळून खाक झाला. सुमारे एक लाख ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून, दोन महिलांच्या प्रसंगावधानामुळे दोन चिमुकल्यांचे प्राण वाचल्याने मोठा अनर्थ टळला.
लांडेवाडीतील दर्यावस्ती परिसरात ही घटना घडली. गुलाब केवाळे यांच्या गोठ्यातील शेती साहित्य, चारा व संसारोपयोगी वस्तू आगीत जळून खाक झाल्या, तर सागर केदारी यांची झोपडी पूर्णपणे जळाली. माही केदारी (८ महिने) व शिवांश केवाळे (१० महिने) ही बालके झोपडीत असताना परिसरातील महिलांनी धाडस दाखवून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढले. घटनेची माहिती मिळताच खंडेराव आढळराव पाटील, अभिजित आढळराव पाटील, प्रदीप आढळराव पाटील, सोमनाथ आढळराव पाटील, अविनाश आढळराव पाटील, वनमजूर रामभाऊ उभे यांच्यासह ग्रामस्थांनी आग आटोक्यात आणली. तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला.
गावकऱ्यांकडून तातडीची मदत
संकटात सापडलेल्या केदारी व केवाळे कुटुंबासाठी लांडेवाडी ग्रामस्थांनी माणुसकीचे दर्शन घडवले. उपसरपंच अंकुश लांडे पाटील व खंडेराव आढळराव पाटील यांच्या आवाहनानंतर अवघ्या १५ मिनिटांत ५० हजार रुपयांची मदत जमा झाली. उद्योजक संजय थोरात यांनी केदारी कुटुंबाला दोन महिन्यांचा किराणा व शैक्षणिक साहित्य देण्याचे जाहीर केले. तर रमेश येवले यांनी २० हजार रुपयांची रोख रक्कम संबंधित कुटुंबाकडे सुपूर्त केली.
