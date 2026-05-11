अवसरीतील सोहळ्यात पाच जोडपी विवाहबद्ध

मंचर, ता. ११ : भोरवाडी-अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथे सहकारमहर्षी माजी आमदार (स्व.) दत्तात्रेय वळसे पाटील यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त रविवारी (ता. १०) शिवसम्राट युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित केलेल्या शिवशंभो मोफत सामुदायिक विवाह सोहळ्यात पाच जोडपी विवाहबद्ध झाली.
सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे हे १६वे वर्ष आहे. त्यात अक्षताऐवजी फुलांच्या पाकळ्यांचा वापर करण्यात आला. बालविवाहाचे सामाजिक, मानसिक व शारीरिक दुष्परिणामाबाबत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी माहिती दिली. उद्योजक पूजन शहा, भीमाशंकर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी शुभेच्छा दिल्या. शिवसम्राट युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष किरण भोर, उपाध्यक्ष स्वप्नील भोर, उपसरपंच प्रवीण भोर, विकास भोर, व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी व्यवस्था पाहिली.