मोनोरेल बिघाड प्रकरणी दोन अधिकारी निलंबित
मुंबई, ता. २६ : अतिरिक्त प्रवाशांमुळे मोनोरेल बंद पडल्याने जवळपास ३०० प्रवासी अडकल्याची घटना नुकतीच घडली होती. याप्रकरणी ‘एमएमआरडीए’चे आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमएमओसीएल) संबंधित दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच या घटनेची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
मुंबईत धुवाधर पाऊस सुरू असतानाच १९ ऑगस्ट रोजी मोनोरेलमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी चढल्याने मोनोरेल चेंबूर-भक्ती पार्क स्थानकांदरम्यान बंद पडल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे जवळपास ३०० हून अधिक प्रवासी अडकून पडले होते. ते गुदमरल्याने अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मोनोरेलच्या काचा फोडून प्रवाशांना बाहेर काढले होते. याप्रकरणी एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी मुख्य अभियंता (सिग्नल अँड टेलिकॉम) मनीष सोनी आणि व्यवस्थापक (सुरक्षा) राजीव गीते यांना निलंबित केले.
