माढा - तयारी निवडणूकीची - या राजकीय पानावरील सदरासाठी मजकूर

जि.प., पं. स. निवडणुकांत पक्षादेश पाळणार
दादासाहेब साठे; राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेत लढणार
सकाळ वृत्तसेवा
माढा, ता, २८ : माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदेशाप्रमाणे व माढा तालुक्यामध्ये साठे गटाला मानणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन लढविणार असल्याचे, राष्ट्रवादीचे नेते व संत कुर्मदास कारखान्याचे संचालक दादासाहेब साठे यांनी सांगितले.
तालुक्यातील आगामी निवडणुकांबाबत भूमिका स्पष्ट करताना साठे म्हणाले की, माढा तालुक्याच्या राजकारणामध्ये साठे गट कायम सक्रिय आहे. सध्या आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे (अजित पवार गट)असून या पक्षाच्या माध्यमातून आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांना सामोरे जाणार आहोत. पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे महायुतीतून निवडणूक लढवण्याचा असेल तर तसा किंवा पक्ष सांगेल त्या पद्धतीने या निवडणुका लढवणार आहोत. यासाठी कार्यकर्त्यांशी विचारविनिमय करणार आहोत. आमची ताकद असलेल्या गटांमध्ये आम्ही निश्चितपणे निवडणुकीला सामोरे जाऊ. ज्या भागात आमचे उमेदवार नसतील, त्या भागांमध्ये काही सहकारी पक्षांना सोबत घेऊन व आमची ताकद त्या पक्षांना देऊन या निवडणुका लढवणार आहोत.
याबाबत महायुतीतील घटक पक्षांशी अथवा इतर समविचारी पक्षांशी अद्यापही विचारविनिमय झालेला नाही. महायुतीतील घटक पक्ष सोबत घेत असल्यास त्यांच्या समवेत अथवा असे न झाल्यास सर्व समविचारी नेतेमंडळींना व पक्षांना बरोबर घेऊन आम्ही या निवडणुका लढवणार आहोत. आमची काही मतदारसंघातील ताकद ही आम्हाला विजयापर्यंत नेण्यास निश्चितच सक्षम आहे. काही मतदारसंघात आम्ही पाठिंबा दिलेले उमेदवार विजयी होऊ शकतात. त्यामुळे निवडणुका लढविणे व त्याचबरोबर पक्षादेश पाळणे हेही निश्चित आहे.
आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या माढा तालुक्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या असल्याने या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत लढविण्याची आमची भूमिका आहे. या अगोदरही आम्ही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविलेल्या आहेत तर काही वेळा आघाडी करूनही आम्ही निवडणुकीला सामोरे गेलेले आहोत. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी आम्ही सर्व पर्याय खुले ठेवलेले असून कार्यकर्त्यांशी विचारविनिमय करून याबाबत निर्णय घेणार असलो तरी निवडणुका लढविण्यावरती मात्र ठाम आहोत.
