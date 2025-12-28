शिवणे येथे महिला सक्षमीकरण व शाश्वत विकास विषयावर मार्गदर्शन
शिवणे (ता. सांगोला) : येथील सांगोला महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिरात बोलताना डॉ. तेजस्विनी कांबळे.
शिवणेत महिला सक्षमीकरण,
शाश्वत विकासावर मार्गदर्शन
महूद, ता. २७ : सांगोला महाविद्यालयाच्या शिवणे येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिरात महिला सक्षमीकरण व शाश्वत विकास विषयावर व्याख्यान तसेच मोफत रक्तगट आणि अनेमिया तपासणी शिबिर घेण्यात आले.
शिवणे येथील राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिरात सामाजिक, शैक्षणिक व कृषी विषयांवर आधारित मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. यामध्ये महिला सक्षमीकरण, जलसंधारण व शाश्वत विकास या विषयांवर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. सशक्त महिला-समृद्ध कुटुंब सक्षम समाज या विषयावर डॉ. तेजस्विनी कांबळे यांनी मार्गदर्शन केले. अध्यक्षस्थानी छाया संभाजी घाडगे होत्या. कार्यक्रमास कुसुम घाडगे, प्रियांका शेळके, सुनीता घाडगे, सुनीता इरकर, रेखाबाई ऐवळे, स्वप्नाली बनसोडे, संगीता बनसोडे, मनीषा कांबळे आदी मान्यवर महिलांची उपस्थिती होती.
कार्यक्रमास शिवदास घाडगे, काशिलिंग शेळके, नानासो कदम, नवनाथ फाळके, विशाल जाधव, अतुल वाघमारे, शिवाजी जानकर, राजेंद्र घाडगे, महेश पद्मनाथ बनसोडे आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे संयोजन प्राचार्य डॉ. सुरेश भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाधिकारी डॉ. रेणुकाचार्य खानापुरे, डॉ. सदाशिव देवकर, डॉ. विद्या जाधव आदींनी केले.
१२० विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी
हलदहिवडी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राकडून अनेमिया तसेच रक्तगट तपासणी शिबिर मोफत राबवण्यात आले. याप्रसंगी १२० विद्यार्थ्यांचे रक्तगट व अनेमिया तपासणी करण्यात आली.
