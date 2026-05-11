धुळदेव ग्रामपंचायतीत विकासाच्या नावाखाली हजारो पानांचा दावा; प्रत्यक्षात गावात मूलभूत सुविधांचा अभाव – अमोल कोळेकर पाटील

धुळदेवला मूलभूत सुविधांचा अभाव
विकासकामांची माहिती मागवल्यावर मात्र ४७ हजार पानांचा उतारा
म्हसवड, ता. ११ : धुळदेव (ता. माण) ग्रामपंचायतीमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्ष गावामध्ये रस्ते, पाणी, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधांची दयनीय अवस्था असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कोळेकर यांनी केला आहे.
अमोल कोळेकर यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत धुळदेव येथे २०१५ ते २०२५ या कालावधीत गावाच्या विकासासाठी किती निधी प्राप्त झाला, कोणती विकासकामे करण्यात आली आणि किती खर्च झाला, यासंदर्भातील माहिती मागवली होती. मात्र, या माहितीच्या उत्तरामध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाने तब्बल ४७ हजार ८५० पाने असून, त्यासाठी ९५ हजार ७०० रुपये शुल्क भरावे लागेल, असे पत्राद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे ही माहिती सामान्यांपासून दूर ठेवण्याचाच हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही कोळेकर यांनी केला आहे.
“जर ग्रामपंचायतीच्या म्हणण्यानुसार गावात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली असतील, तर तो विकास प्रत्यक्ष गावामध्ये का दिसून येत नाही? आजही गावात रस्ते नाहीत, पाण्याची समस्या गंभीर आहे, आरोग्य सुविधा नाहीत आणि मूलभूत गरजांसाठी नागरिकांना संघर्ष का करावा लागत आहे,” असा सवाल अमोल कोळेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
विकासकामांच्या माहितीची पीडीएफ द्या
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, संबंधित माहिती पीडीएफ किंवा सॉफ्ट कॉपी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, तसेच ग्रामपंचायत धुळदेवमध्ये झालेल्या विकासकामांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
