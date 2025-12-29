ध्यानधारणा, जीवनमूल्यांचे माऊली अनाथाश्रमात मार्गदर्शन
नसरापूर, ता. २९ ः वरवे गावातील विहंगम टेक्नो होलिस्टिक ऑर्गनायझेशन संचलित सुदर्शन पिरॅमिड पॅराडाईज आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र व नसरापूर येथील सामाजिक बांधिलकी ग्रुप यांच्या वतीने नसरापूर, माळेगाव येथील माऊली अनाथ आश्रमामधील पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या ६० मुलांना आध्यात्मिक प्रशिक्षक डॉ. मंगल धेंड यांनी ध्यानधारणा, संस्कार व जीवनमूल्य मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमास सामाजिक बांधिलकी ट्रस्टचे अध्यक्ष गणेश चाळेकर, अनाथाश्रमाचे नवनाथ महाराज लिमण व ग्रुपचे सदस्य उपस्थित होते
याप्रसंगी आश्रमातील प्रद्युम्न चाटे, अरमान शेख, निशांत जाधव या छोट्या मुलांनी कीर्तन, प्रार्थना, ज्ञानेश्वरीतील ओव्या, पोवाडा, मृदंग वादन सादर केले.
धेंड यांनी विद्यार्थ्यांना पिरॅमिड ध्यान मार्गदर्शन करून प्रात्याक्षिक घेतले. आनापान सतीध्यान, योग, पिरॅमिड यांच्याद्वारे आपण आपले जीवन सकारात्मक बनवून सुखी, शांत, निरोगी आयुष्य समाधानाने कसे जगू शकतो यावर मार्गदर्शन केले.
समाजातील विविध स्तरांमध्ये गेल्यावर इतरांपासून तसेच लहान मुलांकडून सुद्धा खूप काही शिकण्यास मिळते. असे केल्याने आयुष्याला फार मोठा अर्थ प्राप्त होईल, असा संदेश यावेळी विहंगमच्या संस्थापिका व सचिव आणि सुदर्शन पिरॅमिड पॅराडाईज आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्राच्या संचालिका डॉ. धेंड यांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.