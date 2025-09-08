नाशिकच्या ज्येष्ठ दांपत्याचे १६ लाखांचे दागिने परत
नाशिक, ता. ८ : अनेकदा घरफोडीत चोरीला गेलेले दागिने परत मिळण्याची शक्यता कमी असते. मात्र, नाशिक रोड पोलिसांनी दाखवलेल्या दक्षतेमुळे पळसे (ता. नाशिक) येथील ज्येष्ठ दांपत्याला त्यांचे चोरीला गेलेले तब्बल १६ लाख रुपये किमतीचे दागिने परत मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे घरातून दागिने चोरीला गेले असल्याची कल्पना या दांपत्याला नव्हती.
पळसे येथील विमल सूर्यभान कुन्हे (वय ७०) यांच्या घरी चोरी झाली होती. त्यात चोरट्याने कुन्हे यांच्या घरातून सुमारे १६ लाख रुपये किमतीचे दागिने चोरुन नेले होते. घरफोडीत चोरलेले दागिने रेल्वे स्टेशन परिसरात संशयित हा विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती पोलिस शिपाई विशाल कुंवर व समाधान वाजे यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिस कर्मचारी यांनी ही माहिती वरिष्ठांना दिली. त्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथकाने रेल्वे स्थानक परिसरात सापळा रचत नवले ब्रीजखालून शुभम विकी मोरे (वय २४, रा. विजय नगर, ता. नाशिक) यास अटक केली. त्याच्या झडतीत सुरवातीला १०.७० ग्रॅम वजनाची, एक लाख रुपये किमतीची सोन्याची पोत मिळाली. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली देत आणखी दागिने लपवून ठेवल्याचे सांगितले.
