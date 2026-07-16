अवतीभवती
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कालिदास दिन
‘सावाना’त उत्साहात
नाशिक : सार्वजनिक वाचनालयात बुधवारी (ता. १५) महाकवी कालिदास दिन साजरा करण्यात आला. या वेळी वाचनालयाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील कुटे, प्रमुख सचिव गिरीश नातू, बालविभाग प्रमुख सुरेश गायधनी, ग्रंथ सचिव देवदत्त जोशी उपस्थित होते. या वेळी कालिदासांच्या साहित्याचा अभ्यास व वाचनाची परंपरा अधिक व्यापक करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला. सुरवातीला ज्येष्ठ सभासद चारुदत्त दीक्षित यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाल्याने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
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विनामूल्य आरोग्य
तपासणी शनिवारी
नाशिक : ज्येष्ठ समाजसेवक शंकरराव बर्वे व मातोश्री नर्मदाबाई बर्वे यांच्या सहाव्या स्मृतिदिनानिमित्त तसेच हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त रविवारी (ता. १९) विनामूल्य आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. राजे छत्रपती सामाजिक, सांस्कृतिक, कला व क्रीडा मंडळ आणि गजानन मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिबिर होणार आहे. शिबीरात रक्तदाब, साखर तपासणी व डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार इसीजी, नेत्र तपासणी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतंर्गत मोफत उपचार व शस्त्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. शिबिर सकाळी दहा ते दुपारी दोनदरम्यान नेहरू चौकातील, सोमवार पेठ सोनारवाडा येथे होणार आहे.
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मेळाव्यासाठी साहित्य
पाठविण्याचे आवाहन
नाशिक : सार्वजनिक वाचनालयाचा १७ व १८ ऑक्टोबरला ५७वा जिल्हा साहित्यिक मेळावा होणार आहे. मेळाव्यात दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांसाठी साहित्य पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये कवी गोविंद काव्य स्पर्धा, डॉ. अ. वा. वर्टी कथा स्पर्धा, चंद्रकांत महामिने पुरस्कृत विनोदी कथा स्पर्धा, जयश्री पाठक कविता संग्रह पुरस्कार, मधुवंती अशोक केंघे कथा आणि कविता संग्रह पुरस्कार अशा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेचे बक्षीस वितरण जिल्हा साहित्यिक मेळाव्यात करण्यात येणार आहे. इच्छुकांनी कविता, कथा, कविता संग्रह व कथा संग्रह प्रमुख सचिव, सार्वजनिक वाचनालय, टिळक पथ, नाशिक ४२२००१ या पत्त्यावर ६ ऑगस्टपर्यंत पाठवाव्यात.
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आत्मशोध पुस्तकाचे
शनिवारी प्रकाशन
नाशिक : गिरणा गौरव प्रतिष्ठान आयोजित योगाचार्य अशोक पाटील यांनी लिहिलेल्या ‘आत्मशोध’ पुस्तकाचे प्रकाशन शनिवारी (ता. १८) गंजमाळ येथील रोटरी हेल्थ सोसायटी येथे सायंकाळी साडेपाचला होणार आहे. प्रकाशन महामंडलेश्वर शिवानंद महाराज यांच्या हस्ते, तर अध्यक्षस्थानी सावळीराम तिदमे यांच्यासह ॲड. भगीरथ शिंदे, नानासाहेब बोरस्ते, प्रज्ञा पाटील, सुरेश पवार उपस्थित राहतील.