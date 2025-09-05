पाषाणमधील सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा विस्कळित
पाषाण, ता. ५ : येथील यश क्लासिक, अभिलाषा गार्डन सोसायटी तसेच इतर काही सोसायट्यांमध्ये गेल्या पाच दिवसांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मुख्य जलवाहिनीत बिघाड झाल्याने ही समस्या उद्भवल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली असली तरी अद्याप यावर ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. यासंदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत विचारणा केली असता प्रशासनाकडून फक्त उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत, तसेच तातडीने पाइपलाइनची दुरुस्त करून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी रहिवाशांकडून होत आहे.
ऐन पावसाळ्यात सोसायट्यांना टँकरने पाणी मागविण्याची वेळ आली असून, रहिवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले असून, महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वाधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
यश गार्डन सोसायटीतील रहिवासी सचिन निर्मल यांनी सांगितले की, गेल्या पाच दिवसांपासून आम्ही टँकरवर अवलंबून आहोत. महापालिका प्रशासन फक्त आश्वासन देते, पण प्रत्यक्षात काहीच काम केले जात नाही.