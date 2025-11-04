मुंबई-बंगळूर महामार्गावरून पाषाणला थेट रस्ता
पाषाण, ता. ४ : मुंबई-बंगळूर महामार्गावरून पाषाण-सुस रस्त्याकडे जाण्यासाठी थेट रस्ता नसल्याने वाहनचालक अडचणीत आले होते. अखेर नागरिकांच्या दोन वर्षाच्या लढ्याला यश आले असून महार्गावरील लोखंडी साइड पट्टी टाकून बंद केलेला वळण रस्ता सुरू करण्यात आला आहे.
स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण’ (एनएचएआय) यांच्याकडे थेट मार्गासाठी पाठपुरावा करत होते. त्याला यश आले असून परिसरातील ऑडी कार शोरुमसमोरील रस्त्यावर लावलेली लोखंडी साइड पट्टी काढून पाषाणकडे जाणारा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याने इंधन आणि वेळेचीही बचत होणार आहे. याशिवाय, मुंबई-बंगळूर महामार्गावरून पाषाणकडे जाण्यासाठी थेट रस्ता उपलब्ध झाला आहे.
काय होता नेमका प्रश्न
मुंबई-बंगळूर महामार्गावरून पाषाण-सुस रस्त्याकडे जाण्यासाठी वाहनचालकांना सरळ रस्ता उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे, त्यांना सुमारे दोन किलोमीटरचा वळसा घेऊन पाषाणकडे यावे लागत होते. या समस्येमुळे बाणेरकडून येणारी वाहने हा वळसा टाळण्यासाठी सुस खिंडीतील पाषाण महामार्गासाठी उपलब्ध असलेल्या रस्त्यावर धोकादायक पद्धतीने विरुद्ध दिशेने येत होते. यामुळे त्या भागात अनेकवेळा छोटे-मोठे अपघात घडत होते. तसेच, वाहनचालकांमध्ये वादाचे प्रसंगही वारंवार घडत होते.
नागरिकांना दिलासा
वेळेची बचत : वाहनचालकांना दोन किलोमीटरचा वळसा टाळता येणार आहे.
इंधन बचत : अनावश्यक प्रवास टळल्याने इंधनाची बचत होईल.
अपघात कमी होतील : धोकादायक पद्धतीने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होऊन अपघातांचे प्रमाण घटेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.