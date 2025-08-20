‘जॉली एलएलबी’च्या दिग्दर्शकाला न्यायालयाचा समन्स
पुणे, ता. २० : न्यायाधीश आणि वकिलांवर असभ्य भाषेत विनोद केल्याप्रकरणी दाखल दाव्यात ‘जॉली एलएलबी तीन’ चित्रपटाचे लेखक-दिग्दर्शक सुभाष कपूर यांना न्यायालयासमोर हजर होण्याचे समन्स पुणे दिवाणी न्यायालयाने बजावले. २८ ऑगस्टला न्यायालयात हजर होण्याच्या सूचना समन्सद्वारे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) जे.जी. पवार यांनी दिली.
‘जॉली एलएलबी’ या चित्रपटाचे दोन भाग पूर्वीच प्रदर्शित झाले असून तिसरा भाग १९ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचे कथानक वकील आणि न्यायालयाभोवती आहे. मात्र स्वातंत्र्याच्या (लिबर्टीच्या) नावाखाली चित्रपटातील कलाकार व निर्माते यांनी चित्रपटात थेट न्यायाधीश आणि वकीलांवर असभ्य भाषेत विनोद करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित होवू नये, यासाठी वकील ॲड. वाजेद खान (बिडकर) व ॲड. गणेश म्हस्के यांनी येथील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने समन्स काढले आहे. तारखेला चित्रपटाच्या लेखक-दिग्दर्शकासोबतच अभिनेता अक्षय कुमार व अर्शद वारसी यांनाही न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा अर्जदार ॲड. वाजेद खान आणि ॲड. म्हस्के यांनी केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.