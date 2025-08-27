शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करून घेण्याचे आवाहन

पुणे, ता. २७ : केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार २०२५-२६च्या हंगामामध्ये राज्यात ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या वतीने पणन महासंघामार्फत कडधान्य व तेलबियांची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करून घेणे आवश्यक आहे.
मूग, उडीद, सोयाबीन आणि तूर खरेदी करण्यात येणार आहे. आधारभूत दराने खरेदी करण्याकरिता ई-पीक पाहणी असलेला सातबारा उतारा आवश्यक आहे. ही खरेदी प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शक, कार्यक्षम व संपूर्णपणे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे होणार आहे. केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे आवाहन जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी केले.
