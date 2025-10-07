अकरावी प्रवेशासाठी अतिरिक्त फेरी
पुणे, ता. ७ : राज्यातील इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत दहाव्या फेरीनंतरही प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फेरी राबविण्यात आली. यात पाच हजार ६४१ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी देण्यात आली आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली.
राज्यातील नऊ हजार ५५० कनिष्ठ महाविद्यालयातील २१ लाख ७१ हजार ५७८ जागांसाठी अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत एकूण १३ लाख ४२ हजार ४३८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. तर, ८ लाख २९ हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. आता सुरू असलेल्या फेरीत एकूण सहा हजार २६२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. त्यातील एकूण पाच हजार ६४१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर केला आहे. या विद्यार्थ्यांना आठ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे. अर्ज भरलेल्या, परंतु पसंतीक्रमानुसार जागा नसल्यामुळे प्रवेश जाहीर न झालेल्या ६२१ विद्यार्थ्यांना ८ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत पुन्हा पसंतीक्रम नोंदवता येणार आहे. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांना ९ ऑक्टोबरला प्रवेश जाहीर करून त्यांना प्रवेशासाठी १० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.