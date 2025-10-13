पुण्यात ८४ टक्के पोलिओ लसीकरण पूर्ण
पुणे, ता. १३ : शहरात रविवारी पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत शून्य ते ५ वर्षे वयोगटातील सुमारे दोन लाख ६२ हजार बालकांना पोलिओचे डोस देण्यात आले.
लसीकरण मोहिमेचे उद्घाटन रविवारी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांच्या हस्ते कै. कलावती मावळे दवाखान्यात सकाळी करण्यात आले. यावेळी आरोग्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव, डॉ. राजेश दिघे, डॉ. अरविंद मखर, डॉ. प्रदीप पवार तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेचे सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. चेतन खाडे उपस्थित होते.
महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत १३५० पोलिओ बूथ उभारण्यात आले होते. यामध्ये ५४ दवाखाने, १९ प्रसूतिगृहे, ६५ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे, तसेच वीटभट्ट्या, स्थलांतरित वस्त्या, बांधकाम स्थळे आणि अतिजोखमीच्या भागांचा समावेश होता.
या मोहिमेत ३ लाख १२ हजार बालकांचे लसीकरण लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी २ लाख ६२ हजार बालकांना (८४ टक्के) पोलिओ डोस देण्यात आले. प्रवासात असणाऱ्या बालकांसाठी बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, विमानतळ आणि उद्याने येथे डोस देण्यात आला. ज्या बालकांना रविवारी लस देता आली नाही, त्यांच्यासाठी विशेष घरगुती मोहीम पुढील पाच दिवस राबविण्यात येणार असून, यासाठी १९१२ पथके व ३२० पर्यवेक्षक शहरभर कार्यरत राहतील.
