दिवाळीनिमित्त महापालिकेकडून बचत बाजार व विक्री प्रदर्शन हरकती दाखल करण्याची मुदत १७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली
पुणे, ता. १३ : दिवाळीच्या निमित्ताने महापालिकेच्या समाज विकास विभागातर्फे महिलांनी बनविलेल्या विविध वस्तूंचे ‘बचत बाजार व विक्री प्रदर्शन’ भरविण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत ६ ठिकाणी भरविले आहे.
महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या महिलांच्या बचत गटांना उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी, तसेच महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी दरवर्षी दिवाळीनिमित्त विविध ठिकाणी बचत बाजार व विक्री प्रदर्शन भरविले जाते. त्यानुसार यंदा वडगाव शेरी येथील नवीन भाजी मंडई, सिंहगड रस्त्यावर पु. ल. देशपांडे उद्यान, कर्वेनगर येथील कमिन्स कॉलेजजवळील नथुजी मेंगडे जलतरण तलाव, कात्रज येथील कात्रज दूध डेअरी, कोथरूडमधील वनाज मेट्रो स्थानकाजवळील जीत मैदान आणि खराडीतील झेन्सॉर आयटी पार्क कंपनी मैदान येथे हे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन १५ ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी १० ते रात्री १० या वेळेत भरविले आहे.
प्रदर्शनात दिवाळी फराळ, विविध प्रकारचे घरगुती मसाले, लोणचे, पापड, आकाशकंदील, शेवया, कुरड्या याबरोबरच शाकाहारी व मांसाहारी खाद्यपदार्थ उपलब्ध असणार आहेत. स्वेटर्स, तयार कपडे, तोरण, आयुर्वेदिक उत्पादने, रांगोळी, कापडी पिशव्या, सौंदर्य प्रसाधने, अगरबत्तीसह घरगुती वापरातील विविध वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. नागरिकांनी या प्रदर्शनात विविध वस्तूंच्या खरेदीचा आनंद घेऊन बचत गटातील महिलांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन समाज विकास विभागाचे उपायुक्त जयंत भोसेकर यांनी केले आहे.
