‘दो किशोर’ मैफिलीत सुरेल गीतांचा नजराणा किशोर कुमार यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त ‘सकाळ’तर्फे आयोजन
पुणे, ता. १३ : ‘आनेवाला पल जानेवाला है’, ‘पन्ना की तमन्ना है’, ‘बेकरार दिल’ अशा अनवट पण सुरेल गीतांचा नजराणा रसिकांनी सोमवारी अनुभवला. निमित्त होते, सकाळ माध्यम समूहातर्फे आयोजित ‘दो किशोर’ मैफिलीचे.
प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त या विशेष मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि., रविराज रिअल्टी अँड गोविंद ग्रुप आणि पीएनजी एक्सक्लुझिव्ह हे या कार्यक्रमाचे सहयोगी प्रायोजक होते. याप्रसंगी ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.’चे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. किरण ठाकूर, रविराज रिअल्टी आणि गोविंद ग्रुपचे संचालक नरेंद्र बलदोटा, पीएनजी एस्क्लुसिव्हचे बिझनेस डेव्हलमेंट हेड सचिन तांबे आणि ओंकार देवकुळे उपस्थित होते.
जितेंद्र भुरूक आणि मकरंद पाटणकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह ही सुरेल मैफील सादर केली. किशोर कुमार यांचा स्मृतीदिन असल्याने या कार्यक्रमासाठी काही अनवट गाणी निवडली होती. ‘तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई’ या गाण्याने मैफिलीला सुरवात झाली. ‘जीवन के दिन’, ‘झुमरू’, ‘गाडी बुला रही है’, ‘वादा करो’, ‘ओ हंसीनी’, ‘हाल क्या है’, ‘अगं हेमा’, ‘एक हसीना थी’, ‘जाने जां’, ‘मेरा जीवन कोरा कागज’, ‘लेकर हम दीवाना दिल’, ‘डॉन’, ‘नैनों में सपना’ या गाण्यांनी मैफील उत्तरोत्तर रंगत गेली.
भुरूक व पाटणकर यांना राधिका अत्रे आणि राजेश्वर पवार यांनी सहगायिका म्हणून साथ दिली. मिहीर भडकमकर, राशीद शेख, हार्दिक रावल, लीजेश शशीधरन, सचिन वाघमारे, बाबा खान, रोहित साने, रोहित जाधव, केदार मोरे, सोमनाथ फाटके, सुनील साळवी, नंदू गायकवाड, अभिषेक भुरूक या वादकांनी साथसंगत केली. डॉ. अमित त्रिभुवन यांनी गीतांमागील किस्से सांगत निवेदन केले.
फोटो ः १६३४०
